Türkiye Serbest Dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken'den, Bahama Adaları'nda devam eden 'Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası Yarışları'nda 2'nci Türkiye rekoru geldi. Dünyanın 21 ülkesinden 46 seçkin sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcu Birgül Erken, aynı yarışmada milli sporcu Şahika Ercümen'in ip destekli sabit ağırlık dalında 77 metreyle kırdığı rekoru, 3 dakika 22 saniyede 78 metreye dalarak kırdı.

ERKEN: BİR HAFTADA 2 TÜRKİYE REKORU KIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Birgül Erken, "Bir haftada iki Türkiye rekoru kırmanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İlk rekorumu 15 Temmuz günü kırarak, şehitlerimize armağan etmiştim. 2'nci rekorumu Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak olan Paralimpik Kız Milli Takımımıza armağan ediyorum. Buradan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, spora gönül veren iş insanlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Buraya sadece uçak biletimi alan bir sponsor desteği ile geldim. Diğer masraflarımı kendi olanaklarımla karşılıyorum. Zor koşullarda yarışarak bu rekorları kırdım. Bana destek verilirse, kimsenin şüphesi olmasın, yeni rekorlara imza atacağım. Öğretmen maaşımı buraya harcayarak, bu rekorların kırıldığının bilinmesini istiyorum. Devletimizden ve su altı tutkunu iş insanlarımızdan destek istiyorum" dedi.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)