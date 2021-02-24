Bireysel sporlar nelerdir? Bireysel sporlar hakkında önemli bilgiler

Bireysel sporlar belli kurallar doğrultusunda bedensel gelişimi sağlayan ve içerisinde eğlencenin de var olduğu bedensel hareketlerdir. Günümüzde takım şeklinde yapılan pek çok spor bulunmaktadır. Takım sporlarının yanı sıra bireysel sporlarda merak edilmektedir. Günümüzde bireysel olarak yapılacak pek çok spor türü bulunmaktadır.

Bireysel sporlar nelerdir?

Bireysel sporlar kişilerin tek başına yaptıkları hareketlerdir. Herhangi bir takıma bağlı olmadan tek başına yapılan sporlar bireysel sporlar olmaktadır. Günümüzde yapılan pek çok bireysel sporlar bulunur. Bu sporlar şunlardır:

- Tenis: Bireysel spor denilince akla gelen ilk spor tenistir. File üstünde karşılıklı top geçirme yöntemi ile oynana bireysel bir oyun olmaktadır.

- Yüzme: Yüzme sporu günümüzde uluslararası düzeyde yapılan bir spordur. Kişinin takımdan bağımsız olarak yaptığı spor dalı olmaktadır.

- Bilardo: Bilardo da uluslararası yarışmaların gerçekleştiği spor dallarından birisidir.

- Bisiklet: Bisiklet yarışmaları tüm dünyada düzenlenmektedir. Bireysel olarak sürüldüğü için bisiklet bireysel spor dallarından birisidir.

- Boks: İki kişinin rakip olarak yumruk ve tekme atmasına boks denir. Teke tek oynana bu spor da bireysel sporlar arasında bulunmaktadır.

Bireysel sporlar hakkında önemli bilgiler

Sporun tarihine bakıldığında ilk yapılan sporlar bireysel sporlardır. Yapılan yürüyüşler bile bireysel sporlar arasında yer almaktadır. Bireysel spor dalları kişinin kendisi için mücadele ettiği müsabakalardır. Bunların hepsi el, kol, sırt, bacak kaslarının geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple bireysel sporların kişilerin vücutlarına da pek çok yönden faydası bulunmaktadır.