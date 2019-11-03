Birevim Elazığspor - Uşakspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11'inci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında Uşakspor ile golsüz berabere kaldı.

03 Kasım 2019, Pazar 20:38
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Birevim Elazığspor - Uşakspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11'inci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında Uşakspor ile golsüz berabere kaldı.

22'nci dakikada sağ kanattan yapılan ortaya kafayı Fırat vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

64'üncü dakikada Kadir Taşoğlu’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ersin, kornere çeldi.

77'nci dakikada Seçkin’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Alpay kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Mehmet’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet son anda kurtardı.

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Cihan Ataş, Salim Şanlıer, Sefa Özcan

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Serdar (Dk.88 İzzet), Cengizhan, Fırat ( Dk.62 Selim), Hebat, Murathan, Kadir Taşoğlu

UŞAKSPOR: Ersin- Oğuzhan, Özer (Dk. 68 Tuğrul), Kadir Ari, Ömer, Seçkin, Mehmet, Abdullah, Alpay, Berat, Erdi (Dk.68 Emre)

KIRMIZI KART: Dk.80 Kadir Bekmezci

SARI KARTLAR: Cahit Gürgöze (yönetici), (Elazığspor), Mehmet, Tuğrul (Uşakspor) 

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