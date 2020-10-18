Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak'la yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Başantrenör Olcay Orak'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırma kararı almıştır. Birlikte çalıştığımız dönemde takımımızın başarısında büyük emekleri olan sayın Olcay Orak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de sayın Olcay Orak için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz” denildi.