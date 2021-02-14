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Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maç sonucu: 69-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasın Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde Nesibe Aydın’ı 69-64 yendi.

14 Şubat 2021, Pazar 21:44 Son Güncelleme:
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Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maç sonucu: 69-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasın Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde Nesibe Aydın’ı 69-64 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat Zafer

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 10, Sera Özelçi 8, Cannon 16, Dubljevic 21, Baric 13, Naile Çırak 1, Nuran Tutsak

Nesibe Aydın: Snytsina 16, Peddy 13, Melike Tuğba Oral 8, Hebard 22, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Uygül, Büşra Akgün 3, Simon

1. Periyot: 25-21

Devre: 46-34

3. Periyot: 58-56

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