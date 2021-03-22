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Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta maç sonucu: 88-82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta’yı 88-82 yendi.

22 Mart 2021, Pazartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta maç sonucu: 88-82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta’yı 88-82 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Kerem Baki, Umut Özgün Ergün, Yiğit Gönültaş

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Mitchell 29, Naile Çırak 4, Sera Özelçi 15, Cannon 22, Nika Baric 15, Şuğranur Hatice Sönmez 3

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek, İrem Naz Topuz 11, Alvarez 33, Elif Bayram 15, Ivankovic 14, Nur Sezen Yavuz, Melek Uzunoğlu 9

1. Periyot: 27-14

Devre: 47-45

3. Periyot: 61-62

Beş faulle çıkan: 37.22 İrem Naz Topuz (Beşiktaş HDI Sigorta)

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