Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Birevim Elazığ İl Özel İdare, son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle Bellona Kayseri Basketbol’u devirdi. Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikasını pota altında etkili bir oyun sergileyen Bellona Kayseri Basketbol, 12-8 önde geçti. Birevim Elazığ İl Özel İdare dış atışlarla oyunda kalırken, boyalı alanda Bellona Kayseri Basketbol’dan Brown peş peşe 8 sayı buldu. Periyodun son saniyelerinde Harris’in yarı alana yakın bir noktadan kaydettiği 3 sayılık basketle Bellona Kayseri Basketbol, ilk çeyreği 30-24 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Gamze Takmaz’ın 3 sayılık basketiyle başlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare, 14. dakikada Baric’in 3’lüğü ile karşılaşmada ilk kez öne geçti: 36-35. İkinci periyotta etkili bir oyun sergileyen Birevim Elazığ İl Özel İdare, Vitola ve Baric’in sayılarıyla 18. dakikada farkı 10’a çıkardı: 50-40. Birevim Elazığ İl Özel İdare, soyunma odasına da 53-44 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Bellona Kayseri Basketbol, hücumda Harris ve Brown’ın kaydettiği basketlerle 24. dakikada farkı 1’e indirdi: 56-55. Karşılıklı basketlerle geçen mücadelede Birevim Elazığ İl Özel İdare, son periyoda 67-63 üstün girdi.

Final çeyreği, karşılıklı basketlerle başladı. Birevim Elazığ İl Özel İdare, Mitchell’ın etkili oyunuyla 35. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 81-74. Bellona Kayseri Basketbol, maçın son dakikalarında farkı eritirken, son bölümde büyük heyecan yaşandı. Uzun süre skorda geride olan Bellona Kayseri Basketbol, Brown’ın bitime 12 saniye kala attığı basketle 86-85 öne geçti. Mola dönüşü hücumda Gamze Takmaz ile bitime 4 salise kala 3 sayılık basket bulan Birevim Elazığ İl Özel İdare, karşılaşmadan 88-86 galip ayrıldı.

Birevim Elazığ İl Özel İdare, organizasyonun Kayseri etabında, Macaristan temsilcisi KSC Szekszard ile Fransa’nın Saint Amand Hainaut Basket takımı arasında oynanacak son 16 turu maçının galibiyle 18 Mart Perşembe günü yarı final için mücadele verecek.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya)

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 19, Mitchell 25, Vitola 23, Cannon 7, Baric 14, Sera Özelçi

Bellona Kayseri Basketbol: Johnson 7, Melis Gülcan 8, Brown 34, Laksa 5, Harris 22, Ayşegül Günay Aladağ 8, Miljkovic 2, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 24-30

Devre: 53-44

3. Periyot: 67-63

AA