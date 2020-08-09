‘Bırakmam Seni’ kampanyasından 20 milyon TL gelir elde edildi

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan Beşiktaş Yönetimi, taraftarından mali anlamda destek alabilmek için, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasını başlatmıştı.

Yönetimin startını verdiği çalışmaya bu güne dek 267 bin kişi destek verdi. Kulübün, bu kampanyadan 20 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ettiği belirtildi.