A Milli Takımı, EURO 2016'ya katılmak için Çekya, İzlanda ve Hollanda ile kıyasıya bir rekabet içerisine girerken dönemin teknik direktörü Fatih Terim, geniş aday kadrosunda sürpriz bir isime yer vermişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da görev alan Hayrullah Mert Akyüz; Volkan Babacan ve Mert Günok'un ardından 3. kaleci olarak yer alıyordu. Milliler, Selçuk İnan'ın mucizevi golü ile İzlanda'yı devirip EURO 2016 biletini cebine koyarken, yedek kulübesinde '1' numaralı formasıyla Hayrullah da bulunuyordu.

Çok tartışılmıştı

Milli formayı giyemeyen ancak Türkiye'nin 3. eldiveni olan Hayrullah Mert Akyüz, Çukurova temsilcisinden yıllık 200 bin lira kazanırken, Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2016'ya gitmesiyle birlikte tam olarak 1 milyon 500 bin TL prim almıştı ve bu olay gündemi uzun süre meşgul etmişti.

O dönem Türk futbol camiasına duyuran Hayrullah, daha sonra formaya hasret kaldı. 2015-2016'da 31 maça çıkan ve takımının bankoları arasında yer alan genç eldiven, 2016-2017 yılında Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor ile sadece 9 maça çıkabildi.

İşler pek yolunda gitmedi

2017-2018 sezonunda formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Akyüz, 2019 yılında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivaspor Belediyespor'un yolunu tuttu. Sivas ekibinde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Hayrullah, disiplinsiz davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakıldı.

Daha sonra sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden 26 yaşındaki kaleci devre arası Tuzlaspor'a transfer oldu.

Galatasaray istemişti

2017 yılında Galatasaray, Fernando Muslera'nın yedeği olarak Hayrullah Mert Akyüz'ü düşünürken iki kulübün anlaşamadı ve transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti. Bir dönem Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan, Milli Takım kalesini devralmasını beklenen Hayrullah'ın kariyeri ne yazıkki beklendiği gibi gitmedi.

Kariyerinden 178 maça çıkan Hayrullah, beklenen çıkışı bir türlü yapamadı.

Hazırlayan: Kaan Karahan