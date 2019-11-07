Bir umut var! Ya inanç?

Aslan için Avrupa’da her şey bitmiş değil... Sarı-Kırmızılılar daha önce hiçbir Türk takımının puan çıkaramadığı Santiago Bernabeu Stadı’ndan ağır bir yenilgiyle dönse de yoluna Avrupa Ligi’nde devam edebilme adına önemli bir şansa sahip. Galatasaray, grubun bir sonraki maçında İstanbul’da Club Brugge’ü konuk edecek. Cim Bom eğer o karşılaşmayı kazanırsa, puanını 4’e çıkararak Belçika temsilcisini alta alacak ve üçüncü sıra için büyük avantaj sağlayacak. Son haftada ise Galatasaray, gruptan çıkmayı garantilemiş PSG ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Brugge de kendi sahasında Real Madrid’i konuk edecek ve onlar da üçüncü sırayı devralmak için kazanmaya çalışacak.

En kötü ihtimalle...

Galatasaray’ın Club Brugge’ü yenebilme ihtimaliyle ilgili hiçbir sorun yok. Sarı-Kırmızılılar taraftar desteğini de arkasına alıp bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırmak isteyecek. Ancak mevcut tempoyla, bu futbol ve inançla bunu başarması mümkün mü, işte Galatasaray taraftarını asıl endişeye sürükleyen de bu tablo. Olası bir başarısızlıkta ise Galatasaray yine tüm motivasyonunu Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesine çevirecek.