Deneyimli oyuncunun durumu MR’dan sonra belli olacak Favori olarak gittiği Ankara deplasmanında şampiyonluk yolunda çok kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe’ye bir üzücü haber de Emre’den geldi. Mücadeleye yedekler arasında başlayan ve takım geriye düşünce Ersun Yanal tarafından devrede oyuna alınan başarılı futbolcu, orta sahayı ‘tam toparlıyor’ derken rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından adalesinde problem yaşadı. Acı içinde sol arka alt adalesini tutan Emre, oyuna devam edemedi. 66. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcu, maçı kulübeden sinirli bir şekilde takip etti.