Bir skandal da yönetimden! Işıtan Gün paylaşımları olay oldu...

Galatasaray 'da krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte geçtiğimiz günlerde yaşanan tercüman skandalının ardından bu kez de yönetim çalkalanıyor. Başkan Burak Elmas'la birlikte yönetime giren ve Fatih Terim sonrası futbolun başına getirilen Işıtan Gün'ün, geçmişte skandal tweetler attığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesapları incelendiğinde kadınlar hakkında çok hassas, şiddet ve cinsel içerikli mesajları olduğu görülen Gün'e, camiadan büyük tepki var. İlk olarak başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Kadına şiddet sadece sözlü ve fiziki değil, yazılı da olur. Sn. Gün’ün gün yüzüne çıkan paylaşımlarını temsil ettiği camiaya kesinlikle yakışmadığını düşünüyor ve kendisini acilen gereğini yapmaya davet ediyorum" diye yazdı. Bir diğer başkan adayı Metin Öztürk de, "Her gün yeni bir şok. Burak Başkan, Işıtan Gün’ün kadınlarla ilgili twitlerini görmezden gelmez. Gereğini yapar" ifadelerine yer verdi.

Özür diledi, istifa etmedi

Taraftarlar da ısrarla "İstifa" talep edince Başkan Burak Elmas bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" diye yazdı. Ardından Işıtan Gün yine sosyal medya hesabından, "Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim" açıklamasını yaptı ve istifa etmedi.