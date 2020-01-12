‘Bir rakibimiz çelme takmaya çalışıyor’

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bazı rakiplerinin kulüp harcama limitleri üzerinden kendilerine gönderme yaptığını ve çelme takmaya çalıştığını belirterek, “Kendi iç düzenleri için ‘malum kulüp için çıkartılıyor’ gibi konular ne sportmenliğe yakışıyor ne de her iki kulübün tarihsel ilişkisine yakışıyor” diye konuştu.

12 Ocak 2020, Pazar 06:01
- A +
‘Bir rakibimiz çelme takmaya çalışıyor’

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bazı rakiplerinin kulüp harcama limitleri üzerinden kendilerine gönderme yaptığını ve çelme takmaya çalıştığını belirterek, “Kendi iç düzenleri için ‘malum kulüp için çıkartılıyor’ gibi konular ne sportmenliğe yakışıyor ne de her iki kulübün tarihsel ilişkisine yakışıyor” diye konuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...