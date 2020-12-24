Süper Lig'de 14. haftada Ankaragücü'nü 1-0'la geçen ve 3 puan alarak zirveye yaklaşan Beşiktaş'tan paylaşım geldi. Kulüpten yapılan paylaşımda, "SİYAH, BEYAZ, BEŞİKTAŞ" yazıldı. Böylece hafta içi maçlarına adeta 3 Büyükler'in yaptığı paylaşımlar damga vurmuş oldu.















