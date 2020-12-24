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Bir paylaşım da Beşiktaş'tan!

Son dakika Beşiktaş haberi... Süper Lig'de hafta içi mesaisi adeta kulüplerin birbirlerine mesaj yollama haftasına dönerken dün akşam Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılıklı mesajlaşmalarının ardından Ankaragücü karşısında 3 puan kazanan ve zirveye yaklaşan Beşiktaş'tan da paylaşım geldi.

24 Aralık 2020, Perşembe 22:05 Son Güncelleme:
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Bir paylaşım da Beşiktaş'tan!

Süper Lig'de 14. haftada Ankaragücü'nü 1-0'la geçen ve 3 puan alarak zirveye yaklaşan Beşiktaş'tan paylaşım geldi. Kulüpten yapılan paylaşımda, "SİYAH, BEYAZ, BEŞİKTAŞ" yazıldı. Böylece hafta içi maçlarına adeta 3 Büyükler'in yaptığı paylaşımlar damga vurmuş oldu.





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