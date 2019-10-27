Bir numaralı Fenerbahçeli: Recep Tayyip Erdoğan

Fenerbahçe’nin ekim ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısı tarihi bir olaya ev sahipliği yaptı. Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başkan Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük tarafından yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim edildi. Ali Koç, ayrıca Erdoğan’ın ceketine Fenerbahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

‘Dünya’dan daha iyiyiz’

Recep Tayyip Erdoğan, “2002 yılında ülkemizin tamamında toplam spor tesisi sayısı 1575’ti. Biz buna son 17 yılda 2 bin 126 tesis ilave ettik ve sayıyı 3 bin 701’e çıkardık. Bunların içinde sayısını 12’den 56’ya yükselttiğimiz atletizm pistleri, sayısını 46’dan 145’e ulaştırdığımız yarı ve tam olimpik yüzme havuzları, sayısını 372’den 905’e çıkardığımız kapalı spor salonlarımız var. Ayrıca sadece 578 tane olan sentetik futbol, basketbol, voleybol sahalarını 3 bin 590’a yükselttik. Sayın Başkan konuşmasında yeşil sahalardan bahsederken hemen aklıma benim şu geldi. Biz toprakta oynuyorduk. Dünyada birçok ülkeyle mukayese edilemeyecek şu anda stadyumlara sahibiz. Fenerbahçemizin stadyumu öyle, aynı şekilde Galatasaray’ın öyle, aynı şekilde Beşiktaş’ın öyle, Trabzon öyle, Göziantep’in öyle. Artık ikinci liglerde bile bu tür stadyumlar var” ifadelerini kullandı.

‘Ayrı bir bahtiyarlık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, divan kurulunda yaptığı konuşmada, Fenerbahçe’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’de sporun lokomotifliğini yapan bir kulüp olduğunu ifade etti ve Sarı-Lacivertli kulübün en çok sporcuyu yetiştirdiğini, olimpiyatlara en çok sporcu gönderdiğini ve tüm branşlarda faaliyet gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe sevdasının kendi gönlüne çocukluk ve gençlik yıllarında düştüğünü, amatörden profesyonele doğru giden futbol hayatına siyasi çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle ara vermek durumunda kaldığını belirtti. Erdoğan şöyle devam etti: Fenerbahçe’nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hep en üstte kaldı. Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25’inci yılımızı doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe’ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır. 10 binlerce üyesi olan bir kulüpte Yüksek Divan Kurulu’nun üyelerinden bir tanesi olmak bizim için ayrı bir bahtiyarlık.

Küçük’ten aidat esprisi

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptığı konuşmada, “Genel Kurul ve Yüksek Divan Kurulları’na katılmak için yıllık aidatı yatırmak gerekiyor. 2020 yılının yıllık aidatı 31 Mart’a kadar yatacak. Lütfen ajandanıza bunu not alın. Bundan sonra aidat yatırılmazsa sizi kabul edemeyeceğiz’’ dedi. Vefa Küçük’ün bu sözleri salondaki herkesi güldürdü ve alkış tufanının kopmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vefa Küçük’ün sözlerinden sonra tebessüm etti.

‘150 saat sonra temizleriz’

Fenerbahçe’nin sadece bir spor kulübü olarak kurulmadığını dile getiren Erdoğan, “Fenerbahçe aynı zamanda bu ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek üzere vücut bulmuş bir kulüptür. Kuruluş tüzüğünde şöyle yazıyor, ’Kulübün takip ettiği amaç memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, gençleri vatan korumasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır.’ Tüzüğünde yazsınyazmasın her spor kulübünün paylaştığına inandığım bu amaçları tekrar tekrar hatırlamamız gereken kritik bir dönemden geçiyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

‘Barış Pınarı harekatı...’

“Suriye’den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için bir güvenli bölge tesisi için çalışıyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile de orta kısımda ilave 4 bin 220 kilometrekarelik bir alanı daha kontrol altına alarak güvenli bölge haline getirdik. Rusya ile yaptığımız antlaşma ile de yaklaşık 340 kilometrelik genişlikte ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı teröristlerden arındırıyoruz. Amerika ile anlaştık. Dedik ki 120 saatte temizlediniz temizlediniz, temizlemediğiniz takdirde ondan sonra bu alanları bize bırakacaksınız. Rusya ile aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saat. Bitti bitti, bölgeyi biz kontrolümüze alıp temizliği biz yapacağız”

Erdoğan hedefi belirledi

Ali Koç’un dün akşam oynanan Konyaspor maçını izlemeye davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Prensip gereği Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarına katılmıyorum. Seneye uluslararası maçlara gelmeyi isterim. Dolayısıyla bir hedef belirlemiş oluyorum değil mi? Mesaj alındı mı?” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı için kısa film

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. Salonda kurulan büyük ekranda gösterilen kısa filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın futbolculuk döneminden kesitler sunuldu. Filmde Erdoğan’ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’nun da aralarında olduğu isimlerin röportajları da yer aldı.

Kenan Evren Lisesi’nin devri gerçekleşti

Fenerbahçe Stadı’nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi’nin yerini almak için protokol gereği 3 okul 1 de spor salonu yapan Sarı-Lacivertli kulüp devir işleminin bir türlü gerçekleştirilememesi nedeniyle sıkıntılıydı. Başkan Ali Koç dün müjdeyi verdi. Koç, “Göreve geldiğimizden beri çok üzerinde durduğumuz Kenan Evren Lisesi’nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bu konuyu bilfiil takip ederek desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Borç 44 milyon Euro azaldı

Yüksek Divan Kurulu’nda başkan yardımcısı Burhan Karaçam, yılın ilk 6 ayıyla ilgili rakamları aktardı. Karaçam, döviz açısından borçların düşmesine karşın kur farkından TL cinsi borçların yükseldiğini vurgulayarak, “Geçen sene mayıs ayında 3,2 milyar lira olan borçlarımız, şu anda 3,7 milyar liraya geliyor. 612 milyon avro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon avroya indi” dedi. Türkiye Bankalar Birliği’ne giremediklerini belirten Burhan Karaçam, “Önümüzdeki hafta perşembe günü saat 20.30’da camiaya sesleniş programında başkanımız ayrıntıları açıklayacak” ifadesini kullandı. Denetim raporunu okuyan denetim kurulu üyesi Selim Çeçen ise Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 2 milyar 268 milyon 992 bin lira olduğunu açıkladı.

‘Bizim için gurur’

Yüksek Divan Kurulu toplantısını bir aile bulaşması olarak gördüğünü ifade eden başkan Ali Koç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın asırlık çınar Fenerbahçemizin çatısı altında, bugün bizlerle birlikte olmasının onurunu yaşıyoruz. Kulüp üyeliğinin 25. yılını dolduran Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksek Divan Kurulu üyemiz oldu. Şahsım ve camiamız adına sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe sevdalısı olması, aynı renklere gönül vermemiz ve bugün itibariyle Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçiş yapması, hem kulübümüz hem de bizler için bir gurur vesilesidir. Davetimizi kırmayarak teşrif ettikleri ve bu tarihi günde aramızda oldukları için camiamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘Cumhuriyet’e bağlıyız’

“Fenerbahçeli vatanseverdir, Fenerbahçeli Cumhuriyet’e bağlıdır” diyen Koç, “En önemli kuruluş amaçlarımızdan olan, vatanın gençlerini, zorluklara ve askeri seferberliklere vatanın korunması için hazırlama düsturundan hareketle Fenerbahçeli, savaş zamanı ülkesinin müdafaasına koşar. 1. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi Çanakkale’ye topraklarımızı savunmak için sahada akan teri kurumadan formasını çıkarıp üniforma giyen de Fenerbahçe’ydi, Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Kurtuluş Savaşımızda Anadolu’ya silah ve mühimmat kaçıran da bu şanlı camiaydı” dedi.

‘Fetö’ye dirençte öncüyüz’

Koç şöyle devam etti: FETÖ’ye direnme noktamızda da ülkemizde öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Mağduriyetimizden sportif olarak avantaj sağlayanlar oldu. Biz adalete güveniyoruz. Bugün de Barış Pınarı Harekatı’nın tüm kalbimizle yanında yer aldığımızı daha ilk anda dünyaya ilan ettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.