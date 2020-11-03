Bir mucize daha! Ayda bebek enkazdan canlı çıkartıldı

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Arama kurtarma ekiplerince 4 yaşındaki Ayda bebek enkazdan alkışlar eşliğinde gözyaşlarıyla çıkarıldı.

Ayda bebeğin konuştuğunu belirten ekipler "İlk başta çığlık sesi geldi ve onu gördük, ben ayda iyiyim dedi ve inip aldık içerden" dedi. 91 saat sonra mucize yaşanıyor. Ayda Gezgin özel bir termal battaniye ile sarılarak sedye ile sağlık ekiplerine teslim edildi.



















