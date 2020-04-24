Bir kase yoğurttaki besin değerleri... Bir kase yoğurt kaç kaloridir?

Vitamin ve mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahip olan yoğurt, sağlığa çok faydası olan bir besin türüdür. Türk mutfağı için oldukça mühim bir yere sahip olan yoğurt, her yaştaki kişiler tarafından rahatlıkla tüketilebilmektedir. Birçok mineral içermekle birlikte, A Vitamini, B vitamini ve E vitaminlerini de içeren yoğurt, aynı zamanda içerdiği kalsiyum sebebiyle, kemik ve diş sağlığı için de fazlasıyla önemlidir. Bunun dışında, ihtiva ettiği potasyum ve magnezyumdan ötürü, yoğurt tüketmek kas fonksiyonları için de oldukça mühimdir. Ayrıca bağırsak florası ve sindirim sistemi yönünden, yoğurdun içerdiği probiyotikler çok yararlı olmaktadır.

Bir kase yoğurt kaç kaloridir?

İnsanların vücut sağlığı için çok önemli olan yoğurtta, kalori miktarı düşük, vitamin miktarı ise yüksektir. Bu nedenle, diyet yapan veya kilo kontrolünde olması gereken kişiler için yoğurt, sağlıklı ve ideal besinlerden biridir. Kalori yönünden oldukça zayıf olan yoğurdun 100 gr.’ında bulunan kalori değeri 112 kcal, 180 gr.’ lık orta büyüklükteki 1 kase yoğurtta bulunan kalori değeri ise, 112 kcal’ dir.

Bir kase yoğurttaki besin değerleri

Çok iyi bir kalsiyum deposu olan yoğurt, az yağlı olarak tüketildiğinde ise mükemmel bir protein kaynağı olmaktadır. 1 kase (180 gr.) yoğurttaki besin değerleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Kalori 111.6 kcal

Karbonhidrat 0.9 gr

Lif 0.0 gr

A Vitamini 252.0 IU

C Vitamini 1.8 mg

Potasyum 237.6 mg

Protein 5.4 gr

Yağ 6.1 gr

Kolesterol 0.0 mg

Kalsiyum 199.8 mg

Demir 0.0 mg

1 kase keçi yoğurdu kaç kaloridir?

Keçi yoğurdu içerdiği kalori değerinin büyük bir bölümünü, yağdan (%66) almaktadır. Keçi yoğurdunun insan sağlığına oldukça yararlı olduğu bilinmektedir. Keçi yoğurdunun kalori değerlerini belirtmek gerekirse, 100 gr. keçi yoğurdunun ihtiva ettiği kalori miktarı 142 kcal’dir. 1 kase ( 180 gr.) keçi yoğurdu içerisinde bulunan kalori miktarı ise, 256 kcal’ dir.

1 kase yarım yağlı yoğurt kaç kaloridir?

Yarım yağlı yoğurtlar, protein, folik asit, kalsiyum, fosfor yönünden oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Kilo kontrolünün önemli olduğu veya diyet yapma gereksinimi olan kişiler için, yarım yağlı yoğurt tüketimi, ideal bir tüketim olacaktır. 1 kase yarım yağlı yoğurdun ihtiva ettiği kalori miktarı, 92 kcal’ dir.

1 kase meyveli yoğurt kaç kaloridir?

Kişilerin ara öğün menüleri için oldukça ideal olan meyveli yoğurt, potasyum, kalsiyum, fosfor, protein yönünden fazlasıyla zengin bir besindir. Diyet yapma ihtiyacı olan ya da kilo kontrolüne önem veren kişiler için meyveli yoğurt tüketimi önemli bir ara öğün besinidir. 1 kase meyveli yoğurdun ihtiva ettiği kalori miktarı, 122 kcal’ dir.

1 kase yulaflı yoğurt kaç kaloridir?

Faydalı bir besin kaynağı olan yoğurt, birçok besinle birlikte rahatlıkla tüketilebilmektedir. Yoğurt, çeşitli meyvelerle karıştırılarak tüketilebildiği gibi, yulafla birlikte tüketildiğinde de oldukça lezzetli ve hafif bir besin kaynağı olabilmektedir. 1 çorba kaşığı yulaf ezmesi 37 kalori içerirken, bir kase yoğurt 112 kcal kalori miktarı içermektedir. Dolayısıyla 1 kase yulaflı yoğurt tüketildiğinde,149 kcal kalori miktarı alınmış olmaktadır.