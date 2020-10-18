Bir garip iddia: Şenol Güneş gider mi?

İddiaya göre Futbol Federasyonu yönetimi, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarındaki son performansının ardından teknik ekibin durumunu masaya yatırdı.

Rusya maçı kazanılmazsa...

Yönetim kurulu içerisindeki bazı isimler, Şenol Güneş'in durumunun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. futbolgiant'ın instagram hesabındaki iddiaya göre bazı yöneticiler, 15 Kasım'da Rusya ile oynanacak Uluslar Ligi maçının kazanılamaması halinde Şenol Güneş ile devam edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Terim'in turnuva başarısı

Güneş'e muhalefet eden yöneticiler, alternatif isim olarak ise Fatih Terim ismini telaffuz ediyor. Terim'in geçmiş turnuvalardaki başarısını işaret eden yöneticiler, Euro2020'ye Güneş yerine Terim ile gidilmesi gerektiği fikrinde ısrarcı.

Bu şartlarda çok zor

Ancak bu radikal kararın çıkmasının önünde birtakım engeller var. Şenol Güneş'in, Euro2020 elemelerindeki başarısı, yeni bir jenerasyon yaratmış olması ve mevcut sözleşmesi bu ihtimali zayıflatıyor. Ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'daki 5. yıldız hedefi ve milli takım çatısı altında karıştığı skandal olay da hala hafızalarda.



