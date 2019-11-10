Bir Fenerbahçe klasiği

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği’nin (1907 ÜNİFEB) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 81. yılında bir kez daha Anıtkabir’de andı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Anıtkabir Ataya Saygı” ziyaretinin 16’ncısı dün gerçekleşti. Ziyarette, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, dernek yöneticileri, üyeleri ve 1907 ÜNİFEB’e üye Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 4 bin üye, Ata’nın huzuruna çıktı. Ziyaretin 10 Kasım’da yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 9 Kasım’a alındığı aktarıldı. Anıtkabir ziyareti sonunda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin ile dernek yöneticilerinin, Anıtkabir Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.