Türk futbolunda 16 Mayıs 2010 tarihinde bir şehir ezberleri bozdu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un saltanatını bozan Bursaspor, 4 büyüklerin hegamonyasını kırdı ve 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Pablo Martin Batalla gibi kaliteli bir 10 numaraya olan Bursaspor'un genç yıldızları Ozan İpek, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım gibi isimlerle harika bir hücum hattına sahipti. Bursaspor ile şampiyon olan dönemin genç yıldızları için ilerleyen yıllar istenildiği gibi gitmedi.

Volkan Şen istikrarı yakalayamadı

Şampiyonluk sezonunda Volkan Şen kanatlardaki etkili futbolu ile adeta rakip defans oyuncularının kabusu oldu. Volkan Şen sezon içerisinde rakip filelere 6 gol atarken birçok golün de yaratılmasında önemli bir rol oynadı.

Şampiyonluk sezonunun ardından Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle giden Volkan, beklentilerin altında kaldı. 2014'te şampiyonluk yaşadığı Bursaspor'a dönen Volkan, sırasıyla; Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor'da oynadıktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu.

Sercan Yıldırım 29'da futbolu bıraktı

Bursaspor'un Türk futboluna kazandırdığı Sercan Yıldırım, genç yaşında gösterdiği performansla bir dönem Avrupa devlerini peşinden sürüklüyordu. Özellikle Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ın Sercan'ın peşinde olması gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Fakat dönemin golcü futbolcusunun en büyük sıçraması Galatasaray olmuştu. Kariyeri düşüşe geçen Sercan, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor ve Balıkesirspor'a kiralandı. 2015-2016 sezonunda Bursa'ya dönen eski forvet, 2019-2020 sezonunun devre arasında futbol hayatına nokta koydu.

Ozan İpek'in önlenemez düşüşü

Şampiyonlukta henüz 24 yaşını doldurmayan Ozan İpek, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. İpek, şampiyonluk sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı deviren golleri atarak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Ozan İpek toplamda 8 gol atarken Fenerbahçe Şükrü Sarçoğlu Stadyumu’nda attığı 2 gol, İnönü Stadyumu’nda Beşiktaş’a uçarak attığı kafa golü, Denizlispor’a attığı röveşata golü unutulmazların arasına girdi.

Bir dönem Süper Lig’in devleriyle bile anılan Ozan İpek, Bursaspor sonrası Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Adana Demirspor, 24 Erzincanspor, Antalya Kemerspor formaları giydikten sonra amatöre dönüş yaptı ve 2019'da Amasyaspor 1968'e transfer oldu. Bambaşka bir kariyeri olması beklenen Ozan, Nisan 2021'de ise BAL ekibi Isparta Gelendostspor'la anlaştı.

Kaan Karahan