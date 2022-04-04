1 Haziran 2019 tarihinde TFF Başkanı olan Nihat Özdemir, yaklaşık 3 yıldır bu önemli görevi yürütüyordu. Pandemi döneminden yayın ihalesine, Milli Takımdaki değişikliklerden yabancı kuralına kadar birçok önemli, aynı zamanda da tartışılan karar alındı. Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'yi kısaca hatırlayalım...

A MİLLİ TAKIM, EURO 2020'DE 0 ÇEKTİ

Milli Takımımız bu dönemde Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Fransa gibi bir devin de bulunduğu grupta önemli sonuçlara imza atarak başarılı olan Milliler, turnuvada ise büyük hayal kırıklığı yarattı. A Milli Takım ; İtalya, Galler ve İsviçre'li grubu puansız son sırada tamamladı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİNE STEFAN KUNTZ...

Başarısızlıkla neticelenen EURO 2020 sonrası 2022 Dünya Kupası'na katılım da zora girince, Şenol Güneş ile yollar ayrıldı, Alman Stefan Kuntz göreve getirildi. Kuntz yönetiminde grubu Hollanda'nın ardında 2. sırada tamamlayıp Play-Off oynama hakkı kazanan Milliler, Portekiz ile eşleşti. Portekiz maçındaki yenilgi ile de Dünya Kupası hayalleri bir sonraki turnuvaya kaldı.

PANDEMİ DÖNEMİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bu dönemde ligler ertelendi. Sonrasında da maçlar uzun süre seyircisiz oynandı.

KÜME DÜŞME KALDIRILDI, 21 TAKIMLI LİG...

2019/20 sezonunda küme düşen takımlar, pandemi nedeniyle TFF'ye talepte bulundu. Sonuç olarak, uzun süre 18 takımla oynanan Süper Lig , 2020/21 sezonunda küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımla oynandı. 2021/22 sezonunda ise 20 takımla mücadele ediliyor.

YABANCI KURALI TARTIŞILIYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda uygulanan 8+6 şeklindeki yeni yabancı oyuncu kuralı tartışılıyor.

Bir değişik olmazsa, TFF'nin aldığı karara göre takımlar 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

YAYIN İHALESİ KRİZİ...

TFF'nin en çok eleştiri aldığı konulardan biri de yayın ihalesi oldu. Yayıncı kuruluş Bein Sports ile yaşanan sıkıntılar, kulüpleri zorladı. Gelinen noktada yeni yayın ihalesi sonuçlandırılamadı. Bir önceki ihaleye göre verilen teklifler kulüpleri tatmin etmedi.

MHK'NIN DEĞİŞİMİ

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrası yeni başkan Ferhat Gündoğdu oldu. Gündoğdu döneminde hakemlere olan şikayetler daha da arttı.

HAKEM KARARLARI...

Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı döneminde en çok konuşulan ve eleştiri alan konulardan biri de birçok önemli hakemin görevden çekilmesiydi. Başta Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi tecrübeli hakemler olmak üzere 13 hakem görev listesinden çıkarıldı.