Bir çizim de Fenerbahçe’den

Süper Lig takımları, yayıncı kuruluşun telif hakları yasağı nedeniyle maçlardan görüntü paylaşamıyor. Bu nedenle takımlar, sosyal medya hesaplarından çizimli, yabancı maçlardan, hatta basketbol karşılaşmalarından görüntüler paylaşarak yayıncı kuruluşa tepkilerini gösterdi.

Fenerbahçe de bu modaya uydu. Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatya maçında Farnolle’ün penaltıda çizgi dışına çıkmasına rağmen tekrar edilmeyen penaltı ile Göztepe maçında Altay’ın açılması nedeniyle tekrarlanan penaltıyı, ‘Çizimlerle ihlaller ve incelemeler (!)’ başlığıyla paylaştı.