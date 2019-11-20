Bir bomba daha... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri!

Son dakika Fenerbahçe transfer habereleri büyük merak konusu... Fenerbahçeli Zanka ile transfer gündemindeki Kjaer, 1-1 biten İrlanda maçındaki performanslarıyla büyük övgü aldı. Bu skor, Danimarka’ya EURO 2020 bileti kazandırdı. Sarı-Lacivertliler’in hayali, milli takımda müthiş bir uyum içerisinde oynayan bu ikiliyi, sezonun ikinci yarısında Çubuklu’yla mücadele ederken izlemek... Ayrıca Fenerbahçe'de tranfserde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte 20 Kasım Çarşamba son dakika Fenerbahçe tranfser haberleri...

FENERBAHÇE'NİN HAYALI KJAER

İrlanda ile Danimarka, önceki akşam EURO 2020 Elemeleri D Grubu’nda kritik bir maça çıktı. Vikingler’e ilk 2 için 1 puan yetiyordu. Kıran kırana geçen karşılaşma, 1-1’lik sonuçla noktalandı. Danimarka, EURO 2020 biletini kaparkan, maçın yıldızları Zanka ile Simon Kjaer oldu! Danimarka basını, en yüksek maç notunu bu ikiliye verdi. Müthiş bir uyum içerisinde oynayan Zanka ve Kjaer, baskı kuran İrlanda karşısında hatasız oynadı.

Göz açtırmadılar

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi, yüzde 91 pas isabetiyle bu alanda sahanın en iyisi olurken, 7 atağı uzaklaştırdı, 4 pas arası yaptı. Simon Kjaer ise 6 ikili mücadele ve 5 hava topu mücadelesi kazandı. Kjaer, son günlerde Fenerbahçe’nin transfer gündemine girmişti. Tecrübeli savunmacıyı zaten çok isteyen Sarı- Lacivertli taraftarlar, İrlanda maçında Zanka ile uyumunu gördükten sonra daha da heyecanlandı.

Şampiyonluk savunması!

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, ocak ayında Zanka’nın yanına Kjaer’in transfer edilmesi halinde; bu savunma hattıyla rahatça şampiyonluğa ulaşılacağı vurgulandı. Şu anda Atalanta’da kiralık oynayan ancak burada şans bulamadığı için mutsuz olan Kjaer, sözleşmesini fesh etmek istiyor. Eğer bu gerçekleşirse, Comolli, İspanya’ya giderek Sevilla’daki meslektaşı Monchi ile bir araya gelecek. Fransız sportif direktör, 30 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini sunacak.

VEDAT MURİÇ'TE LAZIO TEHLİKESİ!

Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriç’in talipleri her geçen gün artarken, İtalya’dan Lazio elini çabuk tutarak harekete geçti. Atletico Madrid ve Tottenham’ın da yakın takibinde olan 25 yaşındaki Muriç’i kadrosuna katmak isteyen mavi-beyazlıların Ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalmak için teklif hazırladığı ifade edildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Lazio, Muriç’i ara transferde alabilmek için İstanbul’a çıkarma yapacak. Cttaceleste.it adresli internet sitesi verdiği haberde Muriç’in teknik direktör Simone Inzaghi’nin aradığı bütün özelliklere sahip olduğu ve sürekli gelişim içinde olduğu vurgulandı.

İtalyanlar umutlu ama...

İtalyan medyası Fenerbahçe’nin sezon başında 3,5 milyon avroya transfer ettiği ve Vedat Muriç’in piyasa değerinin 8 milyon avro civarında olduğunu yazarken iyi bir teklif hazırlayan Lazio’nun umutlu olduğunun altını çizdi. Ancak, Fenerbahçe’nin Muriç’i satmak gibi bir düşüncesi yok. Yaz döneminde Elif Elmas’ı 17 milyon avroya Napoli’ye gönderen sarı-lacivertliler, Vedat’tan en az 20 milyon avro bonservis geliri bekliyor. Ama devre arasında bir satış söz konusu değil. Önceliği şampiyonluk olan Fenerbahçe Yönetimi, Vedat Muriç’e gelecek teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak. Hedeflenen rakamlarını gelmesinde hâlinde bile Şampiyonlar Ligi hakkı kazanılırsa Vedat’ın kadroda tutulması planlanıyor. (Türkiye Gazetesi)

FENERBAHÇE'YE TRANSFER TEKLİFİ YAĞIYOR!

Göztepe ve Gençlerbirliği kulüpleri, Alper Potuk için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çaldı. Mehmet Ekici için ise Gaziantep, Kayseri ve Denizlispor sıraya girdi. Tolgay Arslan için de Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüpleri devrede.

Sportif Direktör Comolli, her üç futbolcuya gelen tekli eri değerlendirdiklerini ve kulübün yararına bir karar alacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertli kulüp bu üç futbolcunun satılması halinde 3 milyon euro kiralanması halinde de 2 milyon euro gelir bekliyor. (Star)

VOLKAN DEMİREL BU KEZ ATINA'DA

Volkan Demirel, milli aradan önceki son haftada İtalya’ya giderek Sampdoria- Atalanta maçını izlemişti.

Genç antrenör, bu kez soluğu Yunanistan’da aldı. Volkan, Komşu’nun Atina’da Finlandiya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı EURO 2020 Eleme maçını tribünden izledi.

38 yaşındaki çalıştırıcının Yunanistan’da görev yapan stoper Chatzidiakos (22), orta saha Galanopoulos (21) ve forvet Pavlidis (20) iye Fin stoper Leo Vaisanen’i (22) mercek altına aldığı öne sürüldü.



