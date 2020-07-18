Özellikle psikolojik hastalıklardan bipolar bozukluk, son derece önemli bir psikolojik hastalık olarak tedavi edilmezse oldukça büyük sorunlar ortaya çıkarabilecektir. Bipolar bozukluk hastalığı kişilerin farklı duygu yaşantıları ile tehlike saçması anlamına gelmektedir.

Bipolar nedir?

Bipolar bozukluk diğer adıyla iki uçlu duygu durum bozukluğu yani manik depresif hastalıkları; hastalığı kişilerim duygu durumunda sosyal aktivite tamamlama durumunda enerjilerinde bozulmaya neden olan psikolojik bir hastalıktır. Bipolar bozukluk özellikle sosyal hayatta kişilerin ciddi anlamda sorunlar yaşanmasına neden olur. Bipolar bozukluğa sahip kişiler günlük hayatlarında duygu durumlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle sosyal, iş ve okul hayatlarında sorunlar yaşamalarına neden olur.

Bipolar bozukluk manik depresif ataklar olarak tanımlanmaktadır. Bazı kişilerde iki uçlu manik depresif durumda gidip gelme şeklinde görülür. Bipolar bozukluk toplumun %1 ya da %2 civarında görülen psikolojik bir hastalıktır. Bipolar bozukluk özellikle 15 ve 35 yaş arasında ortaya çıkmaktadır.

Bipolar belirtileri nelerdir?

Özellikle sosyal hayatı oldukça olumsuz etkileyen bipolar manik bozukluk belirtileri; birçok farklı belirtiye sahiptir.

- Uyku problemleri

- Yüksek duygu durum

- Artan enerji ve yerinde duramama hali

- Cinsel istek artışı

- Ciddi para harcama artışı

- Konsantrasyonda azalma

- Yargılama durumunda azalma

- Düşünme buna bağlı konuşmada artış

- Uygun olmayan davranışlarda artış görülmesi

- Kişinin kendine olan ciddi gerçek kişi inanışlara sahip olması

- Alkol ve madde kullanımı artışı

Depresif atağa ait belirtiler ise;

- Umutsuzluk ve karamsarlık durumu

- Mutsuz hissetme

- Enerji azlığı

- Konsantrasyonu güçlüğü

- İştah değişikliği

- Kilo kaybı ya da alımı

- Değersiz hissetme

- İntihar etme düşünceleri

- Çaresizlik

- Fazla uyuma ve sık sık uyanma

Bipolar bozukluğu olan kişiler kişilerde bu belirtilerin 3 ve daha fazlası her gün ve sıklıkla görüyorsa bipolar bozukluk dönemi başlamış demektir. Kısa sürede ortaya çıkan bipolar bozukluk kişilerin hasta olduğunu kabul etmeme durumu görülmektedir.

Bipolar tedavisi nasıl yapılır?

Bipolar tedavisi son yıllarda artan stres farklı şekillerde ortaya çıkan koşturmacalı hayattan dolayı bipolar bozuklukta da artış görülmektedir. Bipolar bozukluk psikolojik bozukluk olarak görüldüğü için özellikle tedavi süresi uzun sürmektedir. Bipolar bozuklukta hastalığın tedavisine başlanmadan önce hekim tarafından bipolar testi yapılmalı daha sonra bipolar testi tanısı konularak uygun tedavi biçimi seçilmelidir.

Bipolar bozuklukta iki aşamalı tedavi şekli söz konusudur. Bipolar bozuklukta kullanılan atak tedavisi hastanın ara ara geçirdiği manik- depresif atakların tedavisidir. Bipolar bozukluk tedavileri için tedavi koruyucu tedavi ile atak sıklığı azaltılarak hastanın zaman zaman ortaya çıkan, manik ve depresif hallerin giderilmesi için ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Aynı zamanda bipolar bozukluğu destekleyici psikoterapi ne psiko-sosyal terapi uygulanmalıdır.

Aksi takdirde bipolar hastalık tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hal almaktadır. Psikolojik hastalıklar hastalıklara göre çok daha uzun tedavi süreci gerektirmektedir. Bu yüzden bipolar bozuklukta da önemli olan uzun süreli tedavi yönteminin devam ettirilmesidir. İlaçlarla desteklenen tedavi yöntemi terapilerle de desteklenerek çok daha kısa süre içinde kişilerin sosyal hayatı karışmaları sağlanmaktadır.

Bipolar bozukluk atakları

İki uçlu mizaç bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluk özellikle stresli dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Askerlik, gebelik lohusalık özel durumlarda tetiklenmektedir. Bazı uzmanlara göre bipolar bozukluk bahar aylarında da oldukça atak yaptığı düşünülmektedir. Bipolar bozukluk özellikle 20'li yaşlarda başlayarak kadın ve erkeklerde aynı sıklıkla görülmektedir. Genetik yatkınlık da bipolar bozukluğu ortaya çıkaran diğer büyük husustur. Yine genetik yatkınlığı olan kişilerde bipolar bozukluk daha önceki yaşlarda görülmektedir. Bipolar bozukluğunun en çok ortaya çıktığı dönem özellikle stresli dönemlerdir.

Bipolar bozukluğu olanlar nasıl davranır?

Bozukluğu olanlar daha çok enerji eğilimli aktivitelerde bulunur. Oldukça yüksek duygu durumuna sahip olan bipolar bozukluğu olan kişiler cinsel istekte artış, ciddi anlamda para harcama, tahrik edici ve uygun olmayan davranışlarda artış, alkol ve madde kullanımında artış gibi durumlar görülürken bipolar depresif bozukluğu olanlar da bunun tam tersi durumlar görülmektedir.

Umutsuz ve karamsar olma, sürekli uyku isteği, değersizlik hissi, ölüm ve intihar düşünceleri, yaşamdan zevk almama, endişeli olma durumu, enerji azlığı, kilo kaybı ya da kilo alımı gibi durumlarda bipolar depresif atağa bağlı durumlardır. Bipolar bozukluğu olan kişiler Bu özellikleri gösterme eğilimindedir.