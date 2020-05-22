Biotin birçok farklı yiyecek ve içecekte bulunuyor. Bu besinler düzenli olarak alındığı takdirde biotin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların da önüne geçiliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler B7 vitamini içeren gıdaları sıklıkla tüketmelidir. Diğer vitamin türlerine oranla hem Türkiye'de hem de dünya genelinde çok nadir görülmektedir. Bunda en büyük pay ise birçok farklı gıdanın biotin içermesidir.

Biotin eksikliği nedir ve neden olur?

B7 vitaminin eksik alınması durumunda biotin eksikliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerde bu eksiklik tüm belirtileri ile ortaya çıkabilir. Bu alanda yapılan çalışmalar ve incelemeler birçok farklı nedenin biotin eksikliğine yol açabileceğini gözler önüne sermiştir. Bunların başında genetik faktörler yer alıyor.

Aynı zamanda beslenme alışkanlıkları da bu rahatsızlığın ana kaynakları arasında gösteriliyor. Özellikle tek tip beslenen kişilerde birçok vitamin ve mineralin eksikliğinin yanı sıra biotin eksikliğine de rastlanıyor. Bunun önüne geçmek için özellikle dengeli beslenmeye özen göstermeli, farklı minerallere sahip gıda türleri tercih edilmelidir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek de kilo almaya neden olabildiği gibi biotin eksikliğinde de kilit bir rol oynamaktadır. Ancak birçok farklı yiyecekte biotin bulunduğu için bu ihtimal çok düşük seviyelerdedir.

Biotin en çok kahvaltılık gıdalarda bulunuyor. Kahvaltı etmeyen ya da bu öğünü geçiştiren kişilerde B7 vitaminin eksikliğine bağlı ortaya çıkan hastalıklara daha fazla rastlamak mümkündür. Belli başlı faktörler ise doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bu rahatsızlığa sebebiyet verebilir. Beslenme kadar uyku düzeni de sağlıklı yaşam adına son derece önemlidir. Uyku düzeni olmayan ya da yetersiz uyuyan kişilerde bu rahatsızlığın belirtileri ortaya çıkabilir.

Sindirim sistemi problemi yaşayan kişilerde de Biotin eksikliğine rastlanmaktadır. Özellikle hazımsızlık ve bağırsaklarda biriken kötü gazlar dolaylı da olsa söz konusu rahatsızlığa neden olabilir. Hamilelik döneminde bağışıklık sistemi zayıflayan ya da yeteri kadar beslenmeyen kadınlarda da oranında biotin eksikliği bulgularına rastlanmıştır.

Son olarak çeşitli kötü alışkanlıklar da bu rahatsızlığı tetikliyor. Özellikle yüksek alkol ve sigara tüketimi, vücudun bağışıklık sisteminin giderek zayıflamasına ve çökmesine neden olmaktadır. Bu süreçte, ne kadar vitamin ve mineral içerikli gıdalar tüketilse de vücut tarafından kullanılamaz. Bu da vücut içinde istikrarsızlığa ve biotin eksikliğine bağlı hastalıkların çok daha fazla görülmesine neden olur. Ayrıca sık sık çiğ yumurta tüketen kişilerde de bu vitaminin eksikliği görülebilir.

Biotin eksikliği nasıl anlaşılır?

Biotin eksikliği kişiden kişiye değişmek üzere farklı belirtiler ile ortaya çıkabilir. Bu vitamine aynı zamanda saç vitamini denmektedir çünkü saçların çok daha güçlü ve sağlıklı uzamasını olanaklı hale getirir. Ancak yeteri kadar alınmadığı takdirde saçlar dökülmeye başlar. Saç köklerinin giderek zayıflaması ve canlılığını yitirmesi de en sık rastlanan belirtiler arasında gösteriliyor. Ek olarak tırnakların da aynı saçlar gibi güçsüzleşmesi ve çabucak kırılması da biotin eksikliğinin ana semptomları arasındadır.

Özellikle elli yaş üstü kişiler yeteri kadar biotin almazlarsa ciddi cilt problemleri ortaya çıkabilir. Bazı kişilerin cilt yüzeyinde kaşıntılı küçük yaralar ortaya çıkabilir. Biotin, ek olarak vücudun kilo dengesini koruyan yegane vitamindir. Eksik alındığı takdirde ani kilo kayıpları da gözlemlenebilir.

Biotin eksikliğini gidermek için yenmesi gereken yiyecekler ve iyi gelen bitkiler nelerdir?

Biotin eksikliğini gidermek için mutlaka kahvaltı edilmelidir. Özellikle yumurtanın sarısı, yüksek miktarda B7 vitamini içeriyor ve doktorlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Bunun dışında öğün aralarında meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Muz ve avokado en fazla biotin içeren meyvelerin başında geliyor.

Uzmanlar, birçok kuru yemiş çeşidinde de farklı miktarlarda biotin olduğunu dile getirmektedir. Bunların başında ise fındık, ceviz ve badem geliyor. Bezelye, nohut ve fasulye gibi evlerde sıklıkla pişirilen yemeklerde de bu vitamin mevcuttur. Fesleğen bitkisi sunduğu birçok faydanın yanı sıra içerdiği yüksek oranlı biotin sayesinde de en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor.