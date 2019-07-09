Binicilikte tarihi zafer

Slovenya’da düzenlenen At Terbiyesi Balkan Şampiyonası’nda Yıldız Milli Takım, şampiyonluğa ulaştı. Slovenya’nın Lipica bölgesinde gerçekleştirilen At Terbiyesi Balkan Şampiyonası’nda Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu, Melis Akçakayalıoğlu ve Utkan Çelik’ten oluşan Yıldız Milli Takımı altın madalyanın sahibi oldu. Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nün öğrencileri olan Ela Civelek, Kraneveld’s Bjorn isimli ponisi ile gün birincisi, Begüm Bulgurluoğlu ise De Goede Ree’s Krack isimli ponisi ile üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Ekol ülkeleri geride bıraktılar

Şampiyonanın düzenlendiği bölgede 440 yıllık geçmişi bulunan bir binicilik kulübü olmasına rağmen ev sahibi Slovenya, Yunanistan (2.) ve Bulgaristan (3.) gibi ekol ülkeleri geride bırakmayı başaran Türkiye’nin başarısı, büyük bir yankı uyandırdı. Böyle bir organizasyonda Türk sporcularının iddialı ülkeleri geçerek ilk 3 sırada yer almaları, şampiyonayı takip edenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Öte yandan Yıldız Milli Takım’da büyük bir başarıya imza atan Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu ve Melis Akçakayalıoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nın At Terbiyesi dalında 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü sıraları almışlardı.