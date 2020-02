Binicilik Sporu Nedir? Atlı Binicilik Kuralları Nedir?

Binicilik Sporu Nasıl Yapılır?

Binicilik sporunun tarihi çok eskiye dayanmakta ve günümüzde insanlar binicilik sporuna ilgi göstermektedir. Binicilik sporu yapmak isteyen herkes, öncelikle atlara sempati duymalı ve sevmelidir. Atlar ile diyalog kuramayan veya attan ürken bir kimse, iyi bir binici özelliği taşımadığından binicilik sporunda başarısız olmaktadır.

Binicilik Kuralları Nedir?

Binicilik sporunda başarılı olmak isteyenlerin uyması gerektiği bazı kurallar vardır. Ata soldan binilmeli ve dizginler ele alınmalıdır. Baş, omuz, kalça ve topuk aynı hizada durmalı ve sanki ayakta duruluyormuş gibi oturulmalıdır. Ata yön vermek için sadece el ve dizginler kullanılmamakta, vücut aktif bir şekilde yön vermeye çalışmalıdır.

Binicilik Sporuyla Kimler İlgilenebilir?

Binicilik sporuyla ilgilenmek için kişinin isteği çok önemlidir. İsteksiz bir şekilde yapılan binicilik sporunda, atla iletişim kurulamamakta ve başarılı olunamamaktadır. Binicilik sporunda kullanılacak olan at ile vakit geçirilmeli ve yakın bir dostluk kurulmalıdır. Binicilik sporunu sadece erkekler yapmamakta, kadınlar da isterlerse yapabilmektedir.

Binicilik Sporu Tarihçesi

At, insanoğlunun yaşamının ilk dönemlerinde bile varlığını sürdürmüştür. Başlangıçta bir av hayvanı olarak kullanılan atlar, daha sonra evcilleştirilerek toplum hayatının birçok kademesinde kullanılmıştır. Eski zamanlarda at üzerinde yapılan spor karşılaşmaları, insanların ilgisini cezbetmiş ve güzel görüntülere neden olmuştur. At ile yapılan sporlara ilgi gösteren halk, at yarışlarını heyecanlı bir şekilde izlemiştir.

Başlangıçta at ile yapılan sporlar arasında sadece düz koşu varken, sonraları at üzerinde yapılan sporlar çeşitlendirilmiştir. İnsanlığın uygarlık alanında attığı büyük adımlardan biri, atın evcilleştirilmesidir. Atın bir harp aracı olarak kullanılmasının yanı sıra sportif amaçlar çerçevesinde de yararlanılmıştır. Binicilik sporunun ilk izlerine Çin ve eski Türklerde rastlanılmaktadır.

Binicilik Sporuyla İlgilenmenin Faydaları Nelerdir?

Binicilik sporuyla ilgilenen kişilerin oturuşu bile değişmekte, bir düzene girmektedir. Binicilik sporuyla uğraşan kişinin kendine güveni gelişmekte olup insanlara güvenmeyi de öğrenmektedir. Ata ve diğer hayvanlara saygı duymayı öğrenen binici, atların bakımı ile ilgilendiğinden sorumluluk duygusu da gelişmektedir. Atın üzerinde özgürce spor yapmak, herkese iyi gelmektedir.

Amatör olarak binicilik sporuyla ilgilenmeye başlayan biri, her gün at ve binicilikle ilgili yeni bilgiler öğrenmektedir. At binme sırasında bütün kaslar aktif olarak çalışmakta ve dayanıklılık artmaktadır. Resmen doğal bir terapi olan ata binmek, bütün stresi ortadan kaldırmaktadır. Atın sevgisini kazanan binici, daha sosyal ve dışa dönük olmaktadır.

Binicilik Sporuyla Kadınlar İlgilenir mi?

Binicilik sporuyla erkekler gibi kadınlar da ilgilenebilmektedir. Diğer spor dallarında olduğu gibi kadınlar ile erkekler erkeklerle yarışmamakta, binicilik sporunda kadın ve erkek aynı şartlar altında yarışmaktadır. Binicilik sporuyla ilgilenen kadınlar, ata daha hızlı bir şekilde uyum sağlamakta ve daha başarılı olmaktadır. Kadınların fiziksel ve zihinsel durumları, binicilik sporu için uyumludur.

Binicilik sporuyla aktif bir şekilde uğraşmak için kadın veya erkek olmak, herhangi bir ayrıcalık taşımamaktadır. Önemli olan atın dilinden anlamak ve at ile iyi bir şekilde vakit geçirmektir. Her yaş gurubu için binicilik sporu uygundur ve fiziksel olarak birçok faydası bulunmaktadır. Binicilik sporunda başarılı sonuçlar elde etmiş birçok kadın sporcu vardır.