Binicilik sporları içerisinde birçok farklı faaliyet kapsamaktadır. Bunlar olimpik ve belirli yarışmalarla da uygulanmaktadır. Oldukça zorlu olan bu spor dalı içerisinde okçuluktan, engelli at sıçramasına kadar çeşitli aktiviteler yer almaktadır.

Binicilik sporları nelerdir?

Binicilik dalları Uluslararası Binicilik Federasyonu'na bağlı olarak yapılmaktadır. Bu sporlar ise şu şekildedir;

Engelli koşu ve Sıçrama

At Ahlakı ve Manili At Ahlakı

3 Günlük Müsabaka

Atlı Dayanıklılık

Voltij

Atlı Otomobilcilik ve Manili Atlı Otomobilcilik

Dizginleme

Binicilikte olimpik at terbiyesi nedir?

At Ahlakı, biniciliğin temelini teşkil eder. Atın yürüyüşlerindeki özgürü, hareketlerindeki uyum, yumuşaklık, sevk ve basitlik, yönetimde ki basitlik atın doğru durumunu muhafaza etmesiyle kendisini gösterir.

Engel Atlama

Binicilikte mani sıçrama en popüler olanıdır. Parkur tertip edicilerin manej içerisinde gerek konumları gerekse aralarındaki mesafeleri dikkate alarak hazırladıkları maniler üzerinde, milli federasyonlarca tanımlanan kategorilerine göre at ve binicilerin sınandıkları mani sıçrama müsabakalarının emeli, bir atın maniye karşı olan dikkati ile binicisinin atını sevk ve yönetimdeki maharetini ortaya çıkarmaktır.

Üç günlük müsabaka

Farklı dallarda olduğu gibi milli ve uluslararası yarışmalarda da zorluk derecesine göre farklı müsabakalar düzenlenmektedir. Üç günlük müsabaka ise bir binicinin aynı atla üç gün üst üste ve birbirinden tamamen ayrı olarak icra edeceği bir yarışma çeşididir. Bu yarışma ise şu şekilde olmaktadır;

İlk olarak at ahlakı üzerinden yarışma yapılmaktadır.

İkinci gün ise arazi üzerinde engelli parkur üzerinden atlama yarışmaları yapılmaktadır.

Son gün ise belirlenen müsabakalar sergilenir.

Atlı dayanıklılık

Atlı dayanıklılık müsabakası; atın hız ve direnme kabiliyetinin test edildiği bir müsabaka cinsidir. Arazide 40, 60, 80, 100, 120, 140 ve 160 kilometrelik rota üzerinde atın her türlü yürüyüş kararlarının uygulanabildiği, at ve binicinin dayanıklılıklarının sınandığı müsabakalardır.