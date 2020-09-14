Bingöl’ün gururu Solhan

Doğu Anadolu’nun Efeler Ligi’ndeki tek takımı Solhanspor sezona kritik bir galibiyetle başladı. Bu sezon Efeler Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Bingöl ekibi, kadrosuna önemli transferler yapan Spor Toto’yu deplasmanda 2-1 geriye düşmesine rağmen mütniş bir dönüş yaptı. Mücadeleyi bırakmayan Solhan 4.seti 21-25 kazanıp durumu eşitledi: 2-2. Karşılıklı sayılarla geçen tie-breakte de hata yapmayan Solhan bu bölümü 14-16 alıp, deplasmandan da 3-2’lik galibiyetle döndü. Bu sonuçla Spor Toto’dan 2 puanı kapan Solhan, lige galibiyetle başladı.