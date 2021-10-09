Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2021-2022 sezonunun ilk maçında Yeni Kızıltepespor deplasmanda Bingöl Solhanspor’u 3-0 yendi.
Salon: Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhanspor: Kadir Cin, Burak Hazırol, Murat Karakaya, Berkant Hızarcı, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ilınykh, Queıroz França, Miskevich, Dautfendic, Azizcan Ataoğlan
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Abrahan Alfonso, Ceng Cevheroğlu, Kadir Gürkan Uz, Onur Kurt
Setler: 23-25, 23-25, 19-25
Süre: 104 dakika (34, 37, 33)