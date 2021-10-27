Bingöl Solhanspor-Halkbank maç sonucu: 2-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5. haftasında Halkbank, deplasmanda Bingöl Solhanspor’u 3-2 mağlup etti.
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Grozdanov (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Dautefeniç)
Halkbank: Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Vucicevic, Bruno, Mustafa Koç (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram Abdullah Çam)
Setler: 17-25, 25-23, 25-23, 18-25, 11-15
Süre: 146 dakika (27, 29, 36, 30, 24)