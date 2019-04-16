BİM, ucuza PlayStation 4 satacak

Birkaç ay öncesinde BİM, 2000 TL altı bir etiketle PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 paketini satışa sunmuştu. Pek çok oyun sever piyasa ortalamasına göre hayli uygun fiyatlardan sunulan bu ikiliyi kaçırmadı.

BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak.

Birgün'ün aktardığına göre mağaza camlarına asılan broşüre göre PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 1799 TL’den satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış 6 taksitle gerçekleştirilecek.

Hali hazırda 500GB’lık slim PS4 modelinin ortalama fiyatı 1900TL civarlarında. Üstelik bu pakete herhangi bir oyun da dahil değil. Red Dead Redemption 2’nin sıfırı 350 – 450TL bandından satılırken, 2. eli ise 200TL’ye alıcı buluyor.



