At yarışlarından sorumlu kurumun başı olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin önceki akşam Çiftçi TV’de, Bakanlıkın at yarışını düzenleme yetkisini verdiği Türkiye Jokey Kulübü’nün Başkanı Sayın Serdal Adalı’nın hafta içindeki açıklamaları at yarışlarına bir an önce başlanmasını istediklerine ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan onay çıkmasını beklediklerine işaret etti.

Hafta için gazeteci Erdoğan Aktaş’ın programına konuk olan Bilim Kurulu Üyemiz Sayın Prof. Dr. İlhami Çelik’in at yarışına kısaca değinilen soruda “Anladığım bir konu değil. Futbol gibi biraz daha beklenmeli. Seyircisiz temaşanın keyfi yok. Şu an insanlar evden çıksın diye uğraşıyoruz” dediğinde konuyla ilgili bizim de basın görevimizin içerisinde enforme etme anlamında bir şeyler yapabileceğimiz sonucu çıkardım zira şu ortamda talep edilen şey seyircili at yarışı değil.

Kısaca özetlemek gerekirse:

✮ TJK henüz salgın yaygınlaşmadan nizamiyelerine dezenfekte kabini koyarak, aynı bölgede ateş ölçümü yaparak, ahırlar bölgesini ve ofislerini sık sık dezenfekte ederek vaka sayısını yok seviyesinde tuttu.

✮ Yarış atları 500 kiloluk, kas yığını, günde 10 kilo enerjik yem uygulanan devasa hayvan dostlarımız. İşin doğası gereği 1 gün bile yalnız bırakılamazlar dolayısıyla hipodromlar özellikle idman yapılan sabah saatlerinde yarış anına göre çok daha kalabalık, bu anlamda yarış yapmak hayli hayli güvenli.

✮ Atlar sürekli beslenmek ve idman yapmak zorunda zira idmandan ve enerjik diyetinden kesilen at en az 3 ay yarış koşamaz hale geliyor. Şu an sürekli yarışacakmışçasına idman verilen atlar yarış koşamadıkları için kendilerini yıpratıp hırslanmakta ve pek çok atın sakatlığı şu an giderek artmaktadır.

✮ Virüsün yayılmasında endişe uyandırabilecek bir başka mecra olan ganyan bayilerinde kapı/vezne sistemine geçilmiş olup bir bankadan, bir berberden, bir AVM içerisinden, bir pazar yerinden kesinlikle daha güvenlidir.

✮ Ülkemize ayda 200 milyon TL vergi, yanı sıra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) yetiştirdiği Arap atlarının koşulardaki başarılarına milyonlarca TL prim katkısı sağlayan at yarışı, tüm hipodromları ve haralarıyla aktive edilmeye tüm spor sektörlerinden çok daha hazırdır.

Cem BOŞGELMEZ