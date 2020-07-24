Bilic sonunu getirdi

İngiltere Championship'te West Bromwich Albion'un (WBA) teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, ilk sezonunda takımı Premier Lig'e çıkarmayı başardı. 2018'den sonra tekrar İngiliz futbolunun en üst düzey liginde mücadele edecek WBA'nın, 93 puanlı şampiyon Leeds'in ardından 83 puanla ikinci olarak Premier Lig'e yükseldiği son hafta her açıdan nefes kesti. Beşiktaş döneminde şampiyonlukları hep son haftadaki kötü sonuçlar sebebiyle rakiplerine kaptıran Bilic, yine benzer sonuçlar aldı ama bu kez altındaki rakiplerinin inanılmaz puan kayıpları sonrası mutlu sona ulaştı. Bilic'in ekibi, 24 takımlı ve 46 maçlık sezonun son 11 mücadelesinde sadece 3 galibiyet alırken, QPR evinde 2-2 berabere kaldığı son maçla birlikte son 4 karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremedi.

Grosicki'nin de yüzü güldü

WBA'nın en yakın takipçisi Brentford, 8 maç üst üste kazandıktan sonra bitime iki maç kala önce Stoke City'ye 1-0, önceki gün de Barnsley'e sahasında 2-1 yenilerek hem zayıf rakibinin ligde kalmasını sağladı hem de 81 puanla üçüncü olarak Bilic'in Premier Lig'e çıkmasına yardımcı oldu! Fulham da Wigan'la 1-1 berabere kalarak 81 puanla 4. olurken, Brentford, Fulham, 73 puanlı 5. Cardiff ve 70 puanlı 6. Swansea, Premier Lig için Play-Off'ta kapışacak. Bu arada WBA'in devre arasında Hull'dan transfer ettiği eski Sivassporlu Kamil Grosicki de bu başarıda pay sahibi oldu. Polonyalı’nın eski takımı Hull ise küme düştü.