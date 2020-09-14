Bilic, Mandzukic için devrede

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Mario Mandzukic'in transferi adına İngiltere'den ciddi bir rakip geldi. Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, vatandaşı Mario Mandzukic'i West Bromwich Albion kadrosuna katmak istiyor.

West Bromwich Albion'ın menajeri Bilic, Hırvat golcüyü kadrosunda görmek istese de oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaş talebinin şu an için tek engel olduğu aktarılmakta.

Al Duhail'den ayrıldıktan sonra serbest oyuncu konumunda olan Mandzukic'in ismi Türk takımlarının yanı sıra İtalya'dan Fiorentina ve Benevento ile de anılmıştı.