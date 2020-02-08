Ajansspor yazarı Kenan Başaran, Beşiktaş yönetiminin altyapının başına flaş bir ismin getirmeye hazırlandığını köşesine yazdı.

İşte Kenan Başaran'ın o yazısı:

Ahmet Çebi yönetimi altyapıda değişikliğe gitti. 100. yıl şampiyonluğunda emeği olan, Sergen Yalçın ile aynı takımda oynayan Yasin Sülün ile yollar ayrıldı. Olabilir. Ama nasıl? İnsan kaynaklarından bir kadın personelin telefonuyla!

Her yaş grubuna bakmak üzüre istihdam edilen psikologların çoğuyla yollar ayrıldı.

Oysa mevcut altyapı, U19 Milli Takımı'na gelecek vaat eden çok sayıda oyuncu veriyor. Biri de işte Göztepe maçında oynayan Rıdvan Yılmaz...

Diğer isimlerden Oğuzhan Akgün, Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, İlkay İşler de A takım için şans bekliyor. Daha Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ve Sedat Şahintürk var kiralık gönderilen...

Demek ki tüm eksikliklerine rağmen Beşiktaş altyapısında bir üretim var. Sorun ürünü A takıma taşımaya gönülsüz davranan üstyapı. Misal Şenol Güneş, doğru düzgün iki tane U19 maçı izlememiştir Beşiktaş'ta...

Neyse ki bu defa bu çocukların bir şansı var: Ozan Köprülü... Altyapıdan Sergen Yalçın'ın yardımcılığına geçti. Soyadıyla müsemma, altyapıyla üstyapı arasında köprü olması ve kendi evlatlarının forma giymesine aracılık yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN ARALIK'TA AYRILDI

Ozan Köprülü hamlesi ne kadar yerindeyse, Olgun Dehan Ögetbil'in scout ekibinin başına geçeceğinin konuşulması da bir o kadar şaşırtıcı. Hatta inanılmaz!

Ögetbil, geçen Aralık ayına kadar Fenerbahçe'de çalışıyordu. Ama sıkıntı bu değil. Zira daha önce Beşiktaş'ta çalışmıştı.

Ne güzel, o zaman değil mi?

Ancak çalıştığı dönemde yaşananlar pek de güzel şeyler değil.

Çünkü Ögetbil, Beşiktaş'tan gönderilmiş. Sebebi de yenilir yutulur cinsten değil.

Ögetbil, Beşiktaş scout ekibinin takip ettiği oyuncuların bilgilerinin kayıtlı olduğu bilgi bankasını izinsiz olarak taşıyıp götürmekle suçlanmış.

Beşiktaş yönetimine sunulan tutanakta Ögetbil'in 27 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla işine son verilmesi ve hakkında hukuki işlem başlatılması isteniyor.

METİN ALBAYRAK VE 3 HOCANIN İMZASI VAR

Bu tutanağın altında dönemin altyapıdan sorumlu Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'ın yanı sıra Beşiktaş Futbol A Takım scout antrenörlerinin üçünün de imzası bulunuyor.

Dilerseniz, tutanağın orijinal metnini olduğu gibi aktaralım:

"Kulübümüz, Futbol A Takım'nda Scout Antrenörü olarak görev yapan Olgun Dehan Ögetbil'in 07.04.2018 tarihinde BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bulunan ve kendisine tahsis edilen masaüstü bilgisayarındaki muhafaza etmekle yükümlü olduğu Kulüp Oyuncu bilgilerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilkeleri doğrultusunda hareket etmediği ve veri güvenliğini tehlikeye sokarak izinsiz olarak taşıdığı/transfer ettiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda kendisinin iş akdinin 27.08.2018 tarihi itibarı ile fesih edilerek, Hukuk Departmanımız tarafından yasal yollara başvurulmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

İşbu tutanak aşağıda imzası olanlar tarafından tutulmuştur."

Serdar Topraktepe

BJK Futbol A Takım Scout Antrenörü

Mehmet Bulduk

BJK Futbol A Takım Scout Antrenörü

Bayram Bilim

BJK Futbol A Takım Scout Antrenörü

Metin Albayrak

BJK Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tutanak, Beşiktaş Jimnastik Kulübü kayıtlarında mevcut. Dönemin hukuk departmanı Ögetbil için yargı yoluna başvurmamış.

Anlaşılan "Yapmış bir hata" kabilinden konu kapatılmış. Peki Ögetbil, kendisine iftira atıldığını söyleyip, yargıya başvurmuş mu? Hayır...

Ögetbil için böylesine somut bir durum varken, yeniden Beşiktaş scout ekibinin başına düşünülmesinin nasıl bir açıklaması var acaba? Nedir onu böyle kıymetli kılan? Futbolculardan onun kadar anlayan yok mu? Mesela kimleri keşfetmiş? Hangi oyuncu hakkında "Bu olmaz" demiş ve haklı çıkmış? Olur ya, belki de hakikaten haksızlık yapılmıştır.

Ögetbil masumsa da o vakit onun hakkında tutanak tutan ve görevine son verenlere hesap sorulsun!

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