Bilek güreşinde yarıştılar

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, okul sporları faaliyetleri kapsamında bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Okul sporlarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında, Yıldız ve Gençler, A ve B bilek güreşi il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sağ ve sol kolda 10 siklette yaklaşık 125 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girmek adına mücadele verdi. Büyük çekişmelerin yaşandığı bilek güreşi il birinciliğinde kategorisinde ve kilosunda birinci olan sporcular, grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.



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