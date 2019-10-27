Bilek güreşinde bir numara olmak istiyor

Milli sporcu Hazinedar, 26 Kasım-4 Ekim tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmak üzere kentten ayrıldı. Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Hazinedar, mayıs ayında Yunanistan'ın Loutraki şehrinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı gençler kategorisinde sağ kol 50 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Uluslararası bilek güreşi hakemi, Genç Eksen Spor İzcilik Kulübü Başkanı ve antrenör Mustafa Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının Yunanistan'da şampiyon olduğunu hatırlattı.

Hazinedar'ın yapılan şampiyona ve turnuvalarda çok iyi performanslar sergilediğini ifade eden Yılmaz, "Muhammet Ali'nin bir yatkınlığı vardı. İlimizde yaptığımız elemelerde amacımız bu yetenekleri ortaya çıkarmaktı. Muhammet Ali'de bu yeteneklerden biriydi, kısa sürede kendini geliştirdi. Antrenmanlarını güzel bir şekilde yaptı, Avrupa'da şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı. İstiklal Marşımızı orada okuttu. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kulüp olarak birçok sporcuları olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Muhammet Ali'nin zirvede bu başarıyı yakalaması diğer sporcularımıza da motivasyon açısından faydası oldu. İnşallah yeni şampiyonlar çıkarmak için çalışmalarımız devam edecek. Muhammet Ali Yunanistan'da namağlup şampiyon oldu. Hiç yenilmeden finale çıktı, finalde de yine bir Türk kardeşimizle karşılaştı ve onu da yendi. Dünya Şampiyonasında rakiplerinin sayısı artacak ama ben şampiyon olacağına inanıyorum. Muhammet Ali'yi Dünya Şampiyonu olarak karşılayacağız."

Dünya Şampiyonasında da 50 kilo sağ bilek kategorisinde yarışacak olan Hazinedar da heyecanlı olduğunu belirtti.

Yunanistan'daki şampiyonada hiç antrenman yapmadan şampiyon olduğunu vurgulayan Hazinedar, taktik üzerine çalıştığını kaydetti. Bilek güreşine bir yıl önce başladığını anlatan Hazinedar, "14-23 Mayıs arasında Yunanistan'da namağlup Avrupa Şampiyonu oldum. 26 Ekim-4 Kasım arasında Romanya'da Dünya Şampiyonam var. Bende buraya katılıp elimden gelenin en iyisini yapıp, ülkemi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuyup, bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Hem ülkemi hem de ilimizi temsil edeceğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Geçen yıl Karabük'te yapılan bilek güreşi grup müsabakalarına katılarak il birincisi olan Hazinedar, geçen yıl Ankara'da düzenlenen bilek güreşi turnuvasında ilk 10'a girerken, Antalya'daki şampiyonda yedinci oldu. Eskişehir'de liseler arası şampiyonada birinciliği elden Hazinedar, 3-7 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı genç erkekler sağ kol 50 kiloda Türkiye birincisi olarak Avrupa şampiyonasına katılarak, Avrupa Şampiyonluğu elde etmişti.

İHA