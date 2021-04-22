UEFA’nın yarın gerçekleştireceği kritik toplantı öncesinde Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili kritik bir karar aldığı ortaya çıktı. 12 şehrin ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020’de bu ev sahibi kentlerden birinin ev sahipliği elinden alındı.

E Grubu’nda ev sahibiydi

Bilbaolu yerel otoriteler, maçların başka bir yere alınması yönünde kararı içeren bir mektubun UEFA tarafından kendilerine iletildiğini açıkladılar. İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya’nın bulunduğu E Grubu’ndaki maçların bir kısmının oynanacağı San Mames Stadı, bölgedeki sıkı sağlık uygulamaları nedeniyle belli sayıda seyirciyi bu maçlara alacağı konusunda bir garanti verememişti.

Sevilla onun yerine geçebilir

12 ev sahibi ülkeden şu ana kadar 9 tanesinin ev sahipliği doğrulanmış bulunuyor. Bilbao dışında minimum seyirci garantisi veremeyen diğer iki kent olan Münih ve Dublin bulunuyor. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales daha önce Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nın Bilbao’nun alternatifi olabileceğini dillendirmişti. (Skorer)