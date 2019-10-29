Bilardo şampiyonu vali yardımcısı Cemal Demiryürek oldu

Düzce’de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce’de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak Pool Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenledi.

Düzce Zirve Bilardo Salonu’nda yapılan 18 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren turnuvada şampiyon son topa kadar belli olmadı. Final müsabakasında son şampiyon Hüseyin Demirtaş ile karşılaşan Cemal Demiryürek müsabakayı 5-4 kazanarak Cumhuriyet Kupasının sahibi oldu. Hakan Arabacı ve Cengiz Mandıracı ise turnuvada üçüncülükleri paylaştı.

İHA