Bilardo Nasıl Oynanır? Tutuş Önemli Mi? Genel Kuralları Nedir?

Bilardo Nasıl Oynanır?

İki kişi ile oynanan bilardo, oyuncunun topu deliğe soktuğu sürece devam etmektedir. Topu deliğe sokamayan oyuncu, sırasını kaybeder ve sıra diğer oyuncuya geçer. Masanın üzerinde bulunan topların bazıları deliğe sokulması gereken toplarken, bazılarının deliğe sokulmaması gerekir. Oyuncu kendisine ait olmayan topu deliğe sokarsa, sırasını kaybetmekte ve sayı rakibine yazılmaktadır.

Bilardo Oynayış Taktikleri

İsteka ile topa vuruş yapmadan önce topun gidiş açıları ve hızı hesap edilmelidir. Topun hızını kontrol etmek için oyun pratiği gerekmektedir. Masa kenarlarında bulunan işaretlerden, topun gideceği açı belirlenebilmektedir. Bilardo bir zeka oyunudur ve doğru stratejileri geliştirmek önemlidir. El becerisini ve kabiliyetini iyi kullananlar için bilardo bir tutku olmaktadır.

Bilardoda Tutuş Önemli mi?

Mükemmel ve güvenli bir isteka tutuşu, vuruşun başarılı olmasını sağlamaktadır. İstekanın gevşek tutulması, vuruş için gerekli olan hızın kesilmesine neden olur. Tutuş ne kadar düzgün olursa, bilardo oynayan kişi o kadar güzel ve dengeli vuruş yapabilmektedir. Tutuş sırasında istekanın kaymamasına önem gösterilmelidir.

Bilardo Genel Kuralları Nedir?

İyi bir strateji, sabır ve yetenek gerektiren bilardoda uzmanlaşmak için oyunun kurallarını iyi bir şekilde bilmek gerekmektedir. Top masa dışına çıkarsa, oyuncu beyaz topa vurmak yerine istekayı kaçırırsa ve nizami olmayan bir şekilde top cebe düşürülürse, faul sayılmaktadır. Yapılan her faul ile birlikte sıra diğer oyuncuya geçmekte ve puanı düşürülmektedir.

Maç için elde edilmesi gereken skor önceden belirlenmekte ve belirlenen skora ilk ulaşan, oyunun galibi olmaktadır. Cebe düşürülen her top için 1 puan kazanılmaktadır. Sıra dönüşümlü bir şekilde gelmekte olup atış yapan oyuncunun dikkatini bozacak hal ve hareketlerde bulunmak, yasaktır. Bant atışı ile sıra belirlenmekte, bant atışını kazanan oyuncu kimin başlayacağını belirleyebilmektedir.

Bilardo Masası Nasıl Olmalıdır?

Bilardo masası delikli olsa da olmasa da uluslararası standartlara uygun bir şekilde olmalıdır. Masanın boyu eninin iki katı olmalı ve yerden 75-80 cm yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir. Bilardo masasının kaplı olması, topların üzerindeki hareketlerini kayganlığı sayesinde etkileyeceğinden son derece önemlidir.

Dayanıklı ve sert kavak ağacından veya akçaağaçtan yapılan bilardo masası, kolay kolay zarar görmemektedir. Bilardo masasının üzerinde diamont veya baklava işaretleri yer almalıdır. Sağlam ve dayanıklı çıtalardan tasarlanan bilardo masası, oldukça kalitelidir. Düzgün ve temiz olan bilardo masalarında biriken tozlar, yumuşak bir fırça ile temizlenebilmektedir. Bilardo turnuvalarında, bilardo masaları sabit bir ölçüde olmaktadır.

Bilardoda En İyi Vuruş Teknikleri Nelerdir?

İyi bir bilardocu olmak için en iyi vuruş tekniklerini bilmek gerekir. Sağ veya sol el ile isteka çok gevşek olmayacak bir gevşeklikte tutulmalıdır. Duruş sırasında ayaklar 30 cm kadar aralıklı durmalıdır. Vücut kullanılarak ağırlık dengelenmeli ve beli kırmadan kol istekaya yerleştirilmelidir. Hedefe göre duruş ayarlanabilmektedir.

Topların masadaki duruşuna göre kleps çektirme, sırt falsolu vuruş, fren vuruşu ve jump atışı yapılabilmektedir. Uygun vuruş tekniğinin yapılabilmesi için bilardonun matematiğinin iyi bir şekilde çözülmüş olması gerekir. Çok fazla bilardo pratiği yaparak, vuruş tekniğini geliştirmek mümkündür. Bilardoda falsolu vuruş yapmak, vuruşun başarılı olmasını sağlamaktadır. Tamamen zihinsel bir süreç olan vuruş, oyuncuya galibiyeti getirmektedir.



