Bilal Yalçın, Belgrad’da Dünya Şampiyonu!

Bilal Yalçın, Statik Apnea Nefes Tutma finalinde 5 dakika 17 saniye ile açık ara dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Tek nefes mono palette ve çift palet yarışlarında 2 dünya ikinciliği, tek nefes mono palet 100 metre ve 8 x 50 mono palet yarışlarında 2 dünya üçüncülüğü alarak toplamda 5 madalya ile yurda dönen Yalçın “Amacım şanlı bayrağımızı olimpiyatlarda da dalgalandırmaktır. Türk milletini en iyi şekilde temsil etmeye önümüzdeki yarışlarda da devam edeceğim” diye konuştu.

Milli sporcunun babası Manyas Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yalçın, “Oğlu Bilal’in 4 yaşında yüzmeye başladığını ilk hocasının kendisi olduğunu belirterek, oğlunun yetişmesinde büyük katkıları olan Tekirdağ okyanus su altı sporları kulübü hocası Sertan Aydın’ı ve ekibini kutladığını. Bilal’in başarısının artarak devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

İHA