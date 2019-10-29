Bilal Şar: Eyüpspor camiası olarak kazandığımız için çok sevinçliyiz

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenen TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor’un teknik sorumlusu Bilal Şar, üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şar, genç bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Eyüpspor camiası olarak kazandığımız için çok sevinçliyiz. Biz ligde genç bir takımla mücadele ediyoruz. Bu sene bir yapılanma içerisindeyiz. Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz." diye konuştu.

Bilal Şar, İttifak Holding Konyaspor’un maçta baskılı oynadığını anlatarak, "İyi savunma yapmamız gerektiğini konuştuk. Yakaladığını ani ataklarla neticeyi almak istiyorduk. Bunu oyun içinde zaman zaman gösterebildik. Fakat uzatmalarda çok isteyen bir Eyüpspor vardı. Verilen görevleri en iyi şekilde yaptıkları için oyuncuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.