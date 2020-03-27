Bilal Çiloğlu: Tarih değişti ama hedef aynı

Türkiye’ye 24 yıl sonra Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazandıran ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için dünya sıralamasında 2.sıraya kadar yükselen milli judocu Bilal Çiloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatların bir yıl ertelenmesinin doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Çiloğlu, “İnsan sağlığı her şeyin ötesindedir. Bu kararın alınması bizim açımızdan belirsizliğin kalkmasını sağladı. Bizim için tek değişen tarih oldu yani rüyamız, hayallerimiz aynı şekilde. Olimpiyatta madalya” diye konuştu.



