TFF 1’inci Lig’de Eskişehirspor forması giyen ve transferde ismi Beşiktaş ile anılan Bilal Ceylan, dün Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Ceylan, “Kulüpler transfer için görüşüyor. Hayırlısı olsun, ben kararı bekliyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor ve iyi bir çıkış yakaladılar. İnşallah sezonu şampiyon bitirirler” dedi. Kulübündeki başarısı sonrasında Ümit Milli Takım’a davet edilen 17 yaşındaki sağ bek, “Milli takıma geldiğim için çok mutluyum. Güzel bir kamp süreci başladı inşallah sakatlıksız biter. Hocalarıma beni çağırdıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Hedefim A Milli Takım’

Eskişehirspor alt yapısında yetiştiğini ve şehrini çok sevdiğini söyleyen Ceylan, “Eskişehirspor çok büyük bir camia. Orada doğdum, büyüdüm ve alt yapısından yetiştim. Orayı çok seviyorum. Maddi sıkıntılar var ve çok genç bir karo. Herkes elinden geleni veriyor” diye konuştu. Gelecek planlamasıyla ilgili olarak da konuşan genç yıldız adayı, “Burada öncelikle kadroda yer alarak, forma giymek istiyorum. Sonrasında hedefim A Milli Takım forması giymek” ifadelerini kullandı. Kara Kartal, golcü transferini bitirmesinin ardından Bilal Ceylan için de yapılan görüşmelere son noktayı koyacak.