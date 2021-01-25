Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Genç isimleri de kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta son olarak gündeme gelen isim Bilal Ceylan oldu. Beşiktaş'ın transfer etmeye hazırlandığı Eskişehirsporlu Bilal Ceylan, 17 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş’ta Rosier ile rekabet edeceğini, ondan formayı isteyeceğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Siyah Beyazlılar'ı heyecanlandıran genç futbolcunun ismi internet ortamında taraftarlar tarafından aranmaya başladı. Bilal Ceylan kimdir? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Bilal Ceylan kimdir?

17 yaşında sağ bek mevkinde görev yapan genç futbolcu 7 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir'de dünyay geldi. Kendi şehrinde futbol hayatına başlayan Bilal, Eskişehirspor alt yapısında başladı. Bu sezon da düzenli forma giyen genç futbolcu TFF 1.Lig'de takımı ile bu sezon 16 kez forma şansı buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bilal Ceylan 2 kez forma şansı buldu.





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