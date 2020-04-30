Bilal Budak kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş peşinde...

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.

Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım atmıştı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım daha önde olduğu kaydedildi.

Bilal Budak kimdir, kaç yaşında, nereli?

7 Aralık 2003 yılında Manisa'da dünyaya gelen Bilal, futbola 2014 yılında Manisaspor altyapısında başladı. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bilal, 2019 yılında Manisaspor'la profesyonel sözleşmeye imza attı.

Manisa ekibinde TFF 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal 2 kez fileleri havalandırdı.

Manisaspor altyapısında U14'te 43 maçta 12, U16'da 24 maçta 12, U17'de 3 maçta 1, U19'da 1 maçta 1 gol kaydetti.

Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu hem orta saha hem de forvette görev yapabiliyor.