Bilal Budak kimdir? Bilal Budak kaç yaşında?

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha bünyesine katmayı başardı. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha futbolcusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu yarın imza için İstanbul'da olacak. Bu haberin ardından Sarı Lacivertli taraftarlar internette Bilal Budak kimdir? Bilal Budak'ın kariyeri gibi soruları aratmaya başladı. Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Bilal Budak kimdir?

7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.







