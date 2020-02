Bike Aid’in sponsoru Corendon Airlines

45 ülke ve 145 havalimanına yılda 6 milyon yolcu taşıyarak Avrupa ve Türkiye’nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines, spor sponsorlukları arasında çok önemli bir yere sahip olan profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya 2020 yılında büyük bir katkı daha sağlayacak. Üç yıldır Tour of Antalya’nın en büyük destekçileri arasında yer alan ‘İlklerin Havayolu’ Corendon Airlines, kıta takımı Bike Aid’in Tour of Antalya’da yarışmasını sağlayacak.

Lansmanı yapıldı

Corendon Airlines ile Bike Aid arasındaki sponsorluk anlaşmasının lansmanı ise Tour of Antalya’nın açılış günü öncesinde gerçekleştirildi. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, Bike Aid Takım Menajeri Timo Schäfer ve Bike Aid Bisikletçisi Lucas Carstensen de katıldı. Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, Almanya’da çok saygın yere sahip olan iki kuruluş Corendon Airlines ve Bike Aid’in birlikteliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Afrika'ya yardım yapılacak

Bisiklet dünyasında çok saygın bir yere sahip olan ve 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek Tour of Antalya’da yer alacak olan Bike Aid, Almanya’da kâr amacı gütmeyen bir sosyal yardım kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Almanya’nın en büyük ve aktif bisiklet topluluklarından biri olarak öne çıkan Bike Aid, özellikle Afrika bölgesine sosyal yardımlarda bulunmayı amaçlıyor.