BİDEV, Avrupa Birliği ile basketbol projesine başlıyor

BİDEV tarafından hazırlanan proje, herhangi bir nedenden ötürü spor yapma hakları konusunda kısıtlı imkanlara sahip olan gençlerin, spor alanında kurulacak kamu-sivil toplum iş birliği ile basketbola yönlendirilerek güçlendirilmelerini, Avrupa genelindeki aktif spor paydaşlarının dikkatlerinin bu amaç doğrultusunda sektörler arası yakınlaşmaya ve iş birliğine çekilmesini hedefliyor.

BasketForAll projesinin kontratı, BİDEV ile Brüksel'deki Yürütme Ajansı arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. 12 aylık projenin çalışma faaliyetlerinin başlangıç tarihi 1 Şubat 2023, bitişi ise 31 Ocak 2024 olarak belirlendi.

BİDEV'in proje ortakları ise Çekya'dan BK Klatovy ile Bulgaristan'dan Sporten Klub Usmivka oldu.

Üç ülkede BİDEV'in yönetimiyle yapılacak çalışma neticesinde üç ülkede saha uygulamalarında test edilecek ve sonrasında Avrupa genelinde paylaşılacak.

Proje kapsamında üç ülkede de gençlerin spora yönlenmeleri konusunda önlerine çıkan engellerin çözümü için çaba harcanacak, düzenlenecek turnuvalar ve konferanslarla gelişimler takip edilerek, karar mercilerine raporlar ve öneriler sunulacak.